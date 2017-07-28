Самым аварийным участком дорог Алматинской области назван отрезок Алматы-Кокпек-Коктал

Талдыкорган. 28 июля. КазТАГ — В Алматинской области самой аварийно опасной автодорогой является отрезок Алматы-Кокпек-Коктал, передает корреспондент КазТАГ.

«На этой трассе только за 6 месяцев текущего года произошло 100 ДТП, в которых погибли 38 человек», — сказал начальник местной полицейской службы областного ДВД Марат Куштибаев на сессии маслихата в пятницу.

По его словам, причинами высокой аварийности там являются интенсивность транспортного потока, состояние дорожного полотна и плотность расположения населенных пунктов.

Отмечается, что на расположенной поблизости дороге Алматы-Кокпек-Коктал совершено 14 наездов на пешеходов со смертельным исходом. Причину печальной статистики местные стражи порядка связывают с расположенными рядом с трассой рынками, торговыми домами и увеселительными заведениями.