В Астане займутся поиском выведенных за рубеж активов недобросовестных застройщиков

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Астана. 28 июля. КазТАГ — Прокурор Астаны Булат Дембаев поручил правоохранительным органам найти имущество недобросовестных застройщиков, в том числе выведенное за рубеж, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Б. Дембаев перед следователями поставил задачу проверить причастность к совершению преступления лиц, принимавших участие в расхищении средств дольщиков (бухгалтеров, компаньонов, субподрядчиков и других). Также поручено провести комплекс оперативных мероприятий по розыску и установлению укрытого имущества, оформленного на близких родственников и средств, выведенных в зарубежье», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в пятницу.
В этой связи также сообщается, что по уголовному делу в отношении застройщика ЖК «Жастар-4» Дариги Каримбековой «установили и наложили арест на квартиру площадью 180 кв.м в одном из домов элитного района Астаны».
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