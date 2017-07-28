В Астане займутся поиском выведенных за рубеж активов недобросовестных застройщиков

Астана. 28 июля. КазТАГ — Прокурор Астаны Булат Дембаев поручил правоохранительным органам найти имущество недобросовестных застройщиков, в том числе выведенное за рубеж, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Б. Дембаев перед следователями поставил задачу проверить причастность к совершению преступления лиц, принимавших участие в расхищении средств дольщиков (бухгалтеров, компаньонов, субподрядчиков и других). Также поручено провести комплекс оперативных мероприятий по розыску и установлению укрытого имущества, оформленного на близких родственников и средств, выведенных в зарубежье», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в пятницу.