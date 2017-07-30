Почти тонну дикорастущей конопли изъяли у жителя Жамбылской области

Алматы. 30 июля. КазТА Г — Почти тонну дикорастущей конопли изъяли у жителя Шу Жамбылской области, сообщила пресс-служба областного ДВД.

«В урочище Саргау, расположенном в 5-6 км от г.Шу, при заготовке дикорастущей конопли задержан житель Шу 1964 года рождения, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана невысушенная» общим весом 973 кг», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Как утоняется, задержание произведено 29 июля в 07.48 в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Кокнар-2017» сотрудниками департамента по борьбе с наркобизнесом, межрегиональным отделением по борьбе с наркобизнесом «Дельта-Долина» ДВД Жамбылской области совместно с сотрудниками отряда специального назначения «Беркут» нацгвардии РК в/ч 5572 с участием служебной собаки по кличке Рони.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч.4 УК РК как «незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Начато досудебное расследование», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, подозреваемый ранее уже был судим за переработку, хранение и сбыт наркотиков.

В ДВД напомнили, что в рамках ОПМ «Кокнар-2017» 20 июля в Байзакском районе был задержан 45-летний житель Жамбылского района, у которого изъяли более 800 кг наркотических средств, а 26 июля в Т.Рыскуловском районе было изъято 546 кг невысушенной марихуаны. Все факты зарегистрированы, а подозреваемые водворены в ИВС.