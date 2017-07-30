Казахстанец стал вторым на чемпионате РК по триатлону среди профессионалов

Астана. 30 июля. КазТАГ — Казахстанец Максим Крят занял 2-е место в открытом чемпионате Казахстана по триатлону среди профессионалов, сообщают официальные СМИ.

Как пишет «Казахстанская правда», победу завоевал россиянин Иван Тутукин. Замкнул тройку лидеров украинец Виктор Земцев.

В общей сложности в соревнованиях участвовали 155 человек. Турнир проводился на следующих дистанциях: плавание – 1,8 км, велогонка – 90 км, бег – 21,5 км. В командном зачете участвовали 19 команд, в каждой из них – по 3 человека.

Ранее, по итогам этапа по плаванию в командном зачете, первым стал Станислав Редько из Astana Team с результатом 21 мин. Следом за ним сразу 3 человека из категории профессионалов: В.Земцев, И.Тутукин и М.Крят.

Также отмечается, что в велогонке не было равных чемпиону Олимпиады 2012 года Александру Винокурову. «По словам организаторов соревнований, за время велоэтапа он выиграл целых 30 мин. в индивидуальной гонке», — говорится в сообщении.