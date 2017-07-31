Благодаря новому техрегламенту ЕАЭС покупатели не будут платить за лед на замороженной рыбе

Алматы. 31 июля. КазТАГ — С 1 сентября в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступает в силу техрегламент о безопасности рыбы и рыбной продукции, благодаря которому «покупатели перестанут платить за лед», говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Масса глазури (льда) в замороженной рыбе не должна превышать 5%. Об этом и других новшествах техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» сообщил член коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков на отраслевой конференции, прошедшей 27 июля в Южно-Сахалинске (Россия). Он напомнил, что техрегламент вступит в силу 1 сентября нынешнего года», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как отмечается, техрегламент разработан учеными 5 стран союза совместно с ЕЭК для защиты жизни и здоровья потребителей от опасной продукции, а также от фальсификата. В документе, в частности, содержатся точные данные о доле глазури в мороженой рыбе и морепродуктах.

«Масса глазури в замороженной рыбной продукции из разделанных или очищенных ракообразных должна быть не более 7%, из неразделанных ракообразных – не более 14%. Гонясь за прибылью, многие предприниматели так перемораживают рыбопродукты, что покупатель не может понять, за что платит – за рыбу или лед. Теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури, для которой установлены конкретные предельно допустимые цифры», — поясняется в информации.

«Документ позволит отследить и сделать безопасными все этапы обращения пищевой рыбной продукции – от вылова до реализации и утилизации. Он несет много новшеств, направленных на защиту потребителей и определяющих для бизнеса четкие правила работы», — отметил В. Корешков.

«Пищевая рыбная продукция, не отвечающая требованиям техрегламента союза, не сможет попасть на прилавки магазинов союзных государств. Он, например, запрещает или минимизирует содержание в рыбопродуктах амоксициллина, бацитрацина, галофугинона и других вредных для здоровья человека препаратов и стимуляторов роста, которые нередко используют производители, разводящие рыбу, ракообразных, мидий и других водных животных», — утверждают в ЕЭК.

В отношении рыбы, растущей в естественных условиях, техрегламент определяет, что она должна быть выловлена в «безопасных районах добычи». Мониторинг безопасности будут осуществлять уполномоченные органы государств-членов и размещать на официальных сайтах для информирования рыбаков, в каких районах вылов разрешен.

К обращению в странах союза не допускается пищевая рыбная продукция, изготовленная из ядовитых рыб ряда семейств, не соответствующая потребительским свойствам по органолептическим показателям, подвергнутая размораживанию в период хранения, содержащая опасные для здоровья человека биотоксины, а также «мороженая, имеющая температуру в толще продукта выше минус 18 градусов».

В соответствии с союзным техгламентом живая рыба «с признаками засыпания» должна быть реализована как рыба-сырец, то есть как свежая рыба без признаков жизни при температуре не выше температуры среды обитания, или охлаждаемая. Морские ежи, ракообразные, брюхоногие и двустворчатые моллюски должны направляться на продажу и переработку только в живом виде. Трепангов после вылова следует незамедлительно разделать.

«Впервые установлены нормы допустимого содержания влаги в мышечной ткани мороженых промысловых рыб и водных беспозвоночных. Например, в семге – не более 72%, дальневосточной скумбрии и северной креветке – не более 80%, а в камчатском крабе – не более 82%», — уточняется в сообщении.

«Отдельно оговаривается в техрегламенте производство детского питания. Так, пищевую рыбную продукцию для детей первого года жизни следует производить не в обычных условиях рыбоперерабатывающего предприятия, а на специализированных производственных объектах, в спеццехах или на специальных технологических линиях. Для более старших, включая детей школьного возраста, – условия производства немного смягчены: производить питание можно и на технологическом оборудовании общего назначения, но – обязательно в начале рабочей смены или в отдельную смену после его мойки и дезинфекции», — обратили внимание в ЕЭК.

«При производстве рыбной пищевой продукции для детей нельзя использовать фосфаты, усилители вкуса, бензойную, сорбиновую кислоты и их соли, а также другие пищевые ингредиенты, где есть эти пищевые добавки», — подчеркивается в информации.

Документы об оценке соответствия пищевой рыбной продукции, оформленные рыбоперерабатывающими предприятиями до вступления в силу технического регламента, будут считаться действительными до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2019 года. Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности.