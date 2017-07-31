Airbus окажет Казахстану техподдержку в обслуживании самолетов C295

Астана. 31 июля. КазТАГ – Европейская Airbus Defence and Space окажет Казахстану техподдержку в обслуживании самолетов C295, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК.

«Европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence and Space окажет техническую поддержку ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» (КАИ) для обслуживания самолетов C295», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как поясняется, Airbus разработает план, который должен быть реализован КАИ для соответствия его персонала, инфраструктуры и процедур требованиям по выполнению технического обслуживания этого типа самолетов.

«Наряду с этим Airbus окажет техническую поддержку обслуживающему персоналу ТОО «КАИ» при выполнении им первой инспекции самолета С295 и предоставит актуальную версию публикаций и технологические карты, требуемые для выполнения этой инспекции», — уточняется в сообщении.

КАИ является дочерней организацией АО «НК «Казахстан инжиниринг», находящегося в доверительном управлении МОАП. Предприятие специализируется на изготовлении, сборке, ремонте, техническом обслуживании и продаже авиационной техники.