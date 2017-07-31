На территории «Хоргоса» пресечена деятельность подпольного казино

Алматы. 31 июля. КазТАГ – Сотрудниками службы экономических расследований ДГД по Алматинской области на территории международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» пресечена деятельность подпольного казино, сообщили в СЭР областного ДГД.

«26 июля в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на территории МЦПС «Хоргос» в двухэтажном здании международной телефонной станции, оборудованном под незаконное игорное заведение, были обнаружены и изъяты специализированные столы для азартной игры «Бакара» (китайский покер) в количестве 9 штук, 31 системный блок, из них 22 системных блока с жесткими дисками камер видеонаблюдения, игральные фишки более 1000 штук различных номиналов, игральные пластиковые карты более 100 колод, сукно для игровых столов «Бакара» в количестве 4 штук, 2 аппарата для пересчета наличных денег, 3 POS-терминала для безналичной оплаты, фискальные чеки», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Кроме того, в подпольном казино была налажена система пропуска – в основном пропускали только проверенных клиентов, для этого камеры видеонаблюдения были установлены как снаружи, так и внутри.

В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ст.307 ч.1 УК РК (незаконная организация игорного бизнеса).