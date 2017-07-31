Нацбанк Казахстана в июне осуществил интервенции на $101 млн

Алматы. 31 июля. КазТАГ — Национальный банк Казахстана в июне осуществил интервенции на $101 млн, сообщила пресс-служба регулятора.

«В июне 2017 года для ограничения возрастающей волатильности тенге на внутреннем валютном рынке Национальный банк принял решение об удовлетворении избыточного спроса на доллары США, осуществив продажу в размере $101 млн. Указанный объем интервенций составил 2,9% от общего объема торгов за июнь 2017 года», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Кроме того, сообщается, что на валютном рынке общий объем операций по валютной паре тенге-доллар в июне увеличился на 6,7% и составил $13,5 млрд, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился за месяц на 4,7%, до $3,5 млрд, объем операций на внебиржевом валютном рынке – на 7,5% до $10 млрд.

В июне 2017 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах составил $316 млн.

Также уточняется, что в июне 2017 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне Т312,35-327,63 за $1. На конец июня 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил Т322,27 за $1, ослабившись за месяц на 3,2% (с начала года — укрепление на 3,3%).