Казахстанские пациенты продолжат получение бесплатных препаратов для лечения сахарного диабета и рассеянного склероза

Астана. 31 июля. КазТАГ – Казахстанские пациенты смогут продолжить получение бесплатных препаратов для лечения сахарного диабета и рассеянного склероза в ближайшее время, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Единый дистрибьютор («СК-Фармация» – КазТАГ) заключил договоры на поставку инсулина гларгина и тест-полос для определения уровня глюкозы в крови, необходимых для лечения сахарного диабета, а также препарат Интерферон бета-1b для лечения рассеянного склероза. Первые поставки лекарств в больницы начнутся уже в августе», — говорится в сообщении минздрава в понедельник.

Как поясняется, препараты для диагностики и лечения сахарного диабета удалось закупить благодаря изменению предельной закупочной цены на них.

По словам председателя правления единого дистрибьютора по закупу бесплатных для населения лекарств «СК-Фармация» Максима Касаткина, после курсовых скачков и роста инфляционных показателей в этом году производителям стало невыгодно принимать участие в тендерных процедурах на таких условиях.

«Единый дистрибьютор многократно объявлял тендер на закуп этих препаратов начиная с лета прошлого года. Но, к сожалению, никто из поставщиков так и не подал заявку. Поэтому до недавних пор нам не удавалось закупить эти лекарства и обеспечить наших пациентов», — пояснил он.

Однако повышение закупочной цены, согласно приказу минздрава от 11 мая 2017 года, позволило дистрибьютору провести все тендерные процедуры и организовать начало поставок лекарств в больницы уже в августе.

По словам М.Касаткина, законодательство позволяет закупать двухмесячный объем лекарств на местном уровне. Поэтому с момента изменения цен на препараты в мае до возобновления поставок единым дистрибьютором необходимые для лечения больных объемы лекарств были закуплены областными управлениями здравоохранения.

«Теперь пациенты с сахарным диабетом, получающие лечение в рамках гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи, начнут получать тест-полосы и закупленный инсулин гларгин пролонгированного действия — «Лантус» через систему единой дистрибуции в ближайшее время. А для пациентов с рассеянным склерозом в больницы вскоре поступит препарат Бетаферон. До конца года в больницы страны планируется поставить более 400 тыс. шприц-ручек с инсулином гларгином и порядка 30 тыс. флаконов бетаферона», — уточняется в информации.

Диабет – хроническое заболевание, которое требует медицинской помощи на протяжении всей жизни больного, характеризуется развитием серьезных осложнений, среди которых инфаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточность, слепота, ампутация нижних конечностей. Пациенты с сахарным диабетом требуют постоянного и качественного лечения.

Только за последнее десятилетие темпы роста заболевания в Казахстане увеличились в 2 раза. По данным Национального регистра сахарного диабета, в 2007-2016 годах распространенность сахарного диабета в Казахстане выросла со 128 360 до 293 171 человек (130% — прирост за 10 лет). Однако, по мнению специалистов, число людей с сахарным диабетом достигает 600-700 тыс.

Рассеянный склероз относится к иммуноопосредованным воспалительным процессам, при которых поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Во всем мире им болеет более 2,3 млн человек. Заболевание в основном возникает в возрасте от 15 до 40 лет. Особенностью болезни является одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных неврологических симптомов.