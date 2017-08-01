Премьер РК поручил идентифицировать незарегистрированных безработных для их охвата обязательным медстрахованием

Астана. 1 августа. КазТАГ – Оксана Скибан. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев дал поручение министерству труда и соцзащиты провести идентификацию всех неучтенных безработных для их дальнейшего трудоустройства и охвата обязательным медицинским страхованием.
«Есть вопрос, он связан с гражданами, у которых низкие или вообще отсутствуют доходы, которые не будут осуществлять взносы. (…) В связи с этим мое поручение министерству труда и соцзащиты – совместно с акимами областей, городов Астаны и Алматы проработать механизм идентификации таких лиц с указанием их данных, меры по обеспечению их занятостью с целью охвата их системой ОСМС», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.
Он уточнил, что «вне системы» могут остаться незарегистрированные безработные.
«Понятно, что это не формального сектора, незарегистрированные безработные, лица, не имеющие статуса. Эти граждане, в итоге, могут оказаться вне системы (КазТАГ – ОСМС)», — заключил глава кабмина.comments powered by HyperComments