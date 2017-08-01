Премьер РК поручил идентифицировать незарегистрированных безработных для их охвата обязательным медстрахованием

Астана. 1 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев дал поручение министерству труда и соцзащиты провести идентификацию всех неучтенных безработных для их дальнейшего трудоустройства и охвата обязательным медицинским страхованием.

«Есть вопрос, он связан с гражданами, у которых низкие или вообще отсутствуют доходы, которые не будут осуществлять взносы. (…) В связи с этим мое поручение министерству труда и соцзащиты – совместно с акимами областей, городов Астаны и Алматы проработать механизм идентификации таких лиц с указанием их данных, меры по обеспечению их занятостью с целью охвата их системой ОСМС», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

Он уточнил, что «вне системы» могут остаться незарегистрированные безработные.