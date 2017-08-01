Обучающиеся за рубежом казахстанцы могут остаться без медстраховки

Астана. 1 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер . В базе данных министерства образования и науки РК не нашлось информации о казахстанцах, обучающихся за рубежом, некоторые базы данных остаются неполными, и из-за этого граждане РК могут остаться без медицинской страховки, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«В силу отсутствия единой базы данных населения республики и отдельных пробелов при интеграции информационных систем существует значительный риск того, что часть граждан не смогут определить свой статус и не идентифицируют себя в информационной базе (в системе обязательного социального медстрахования – КазТАГ). Например, в базах данных МОН отсутствует информация по гражданам Казахстана, обучающимся в зарубежных организациях образования, неполная база по детям-гражданам страны, родившимся за рубежом», — сказал Е. Биртанов на заседании правительства во вторник.

Также, по его словам, неполными остаются базы данных госорганов о лицах, не работающих и воспитывающих ребенка (детей) до трех лет; о лицах, находящихся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до трех лет.

«Таким образом, в зоне риска находятся 7 из 14 категорий (категории в системе ОСМС, за которых страховые взносы платит государство – КазТАГ). Эти факты могут привести к тому, что часть лиц из этих категорий «выпадут» из информационных баз госорганов», — добавил министр.