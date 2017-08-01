За 1-ю половину дня с начала действия дифференцированного тарифа на транспорте Алматы собрано Т23 млн

Алматы. 1 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . За первую половину дня с начала введения в действие дифференцированного тарифа на общественном транспорте Алматы сборы составили Т23 млн, сообщил руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов.

«Результаты первого дня работы дифференцированного тарифа таковы: на 14.00 часов 1 августа было собрано более 23 млн тенге. Если сравнить с результатами недельной давности, 25 июля за весь день было собрано 26 млн тенге. На 28% увеличилось количество перевезенных пассажиров, на 48% больше собрано средств через систему «Онай», — сказал М. Исахов на брифинге во вторник.

Он отметил, что рейдами, которые начаты с утра 1 августа, выявляется большое количество безбилетных пассажиров.

«Нами начаты усиленные рейды, которые продлятся в течение 2 месяцев. Сегодня уже выявлено очень много безбилетников. При этом мы договорились, что если человек пойман без билета, но готов оплатить 150 тенге либо приобрести карту «Онай» на месте, его штрафовать не будем. Такой порядок — не штрафовать – продлится также два месяца. Тем более, если терминал «Онай» не работает, пассажир едет бесплатно. Если выяснится, что водитель намеренно отключил терминал, таких будем увольнять», — подчеркнул руководитель управления.

При этом он обратил внимание, что вопрос о повышении тарифа проезда в общественном транспорте не ставится.

«Последний раз тариф до 80 тенге поднимался в 2012 году, с тех пор расход на ГСМ вырос на 48%, два раза произошла девальвация тенге, а закуп автобусов и запчастей производится за валюту. Перевозчики считают, что назрел вопрос о поднятии тарифа, они к нам обращались. У нас есть тарифная комиссия, она высчитала среднюю цену перевозки по городу в 149,9 тенге, откуда и взялась цифра 150 тенге наличными. До конца текущего года вопрос о повышении тарифа не стоит», — уточнил. М. Исахов.

Напротив, по его словам, с внедрением дифференцированного тарифа появятся несколько новшеств, выгодных для владельцев «Онай». Так, будет внедрена дисконтная система оплаты проезда при оплате «Онай» (первые 10 поездок — по Т80, вторые 10 – по Т75, третьи 10 – по Т70), и бесплатная пересадка с автобуса на автобус и троллейбус в течение определенного промежутка времени (в течение 60 либо 90 минут пересаживаться можно будет неограниченное число раз).

«Также появится возможность привязать к дифференцированному тарифу пригородные маршруты, которые ходят по территории Алматы, но обслуживают и поселки Алматинской области. Поездка до каждого следующего поселка будет становиться дороже: 100 тенге, 120 тенге и т.д. Когда было понятие единого тарифа, у нас не было этой возможности», — добавил М. Исахов.

Поскольку для внедрения каждой вышеперечисленной опции требуется время, М. Исахов сказал, что они будут внедряться по мере доработки системы электронного билетирования в течение августа-декабря текущего года.

Прокомментировал чиновник и проблему с исчезновением средств с карты «Онай».

«Я авторитетно заявляю, что средства с карточки «Онай» пропасть не могут. Для контроля вы можете на сайте onay.kz создать посредством номера электронной карты свой личный кабинет и привязать его к Telegram, и получать сообщения как о каждой транзакции, так и напоминания, что у вас заканчиваются средства. Также распечатку о транзакциях можно получить в ЦОНе «Транспортного холдинга Алматы» по адресу: ул. Рыскулбекова, 33а», — сказал М. Исахов.

Как сообщалось, с 1 августа 2017 года в общественном транспорте Алматы введен дифференцированный тариф: оплата посредством электронной карты «Онай» составляет Т80, наличными — Т150.