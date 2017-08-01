Житель Балхаша приговорен к 15 годам колонии за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

Караганда. 1 августа. КазТАГ – Житель Балхаша приговорен к 15 годам колонии за систематическое изнасилование несовершеннолетней падчерицы, сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области во вторник.

«Приговорить Т.Инкарбекова к 15 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности по ст.120 ч. 4 УК РК (изнасилование, совершенное неоднократно)», — говорится в приговоре, озвученном судом во вторник.

Согласно материалам дела, первый раз подсудимый изнасиловал свою падцерицу, которой на тот момент было 13 лет, летом 2013 года. При этом он воспользовался отсутствием домочадцев и применил в отношении девочки физическую силу. Подсудимый систематически совершал изнасилование несовершеннолетней вплоть до ноября 2016 года. Об этом стало известно лишь после того, как потерпевшая забеременела.