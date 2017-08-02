В Астане предлагают включить в репертуар столичных театров произведения о современных героях

Астана. 2 августа. КазТАГ – В Астане будет принята программа «Елорда мәдениеті – Столичная культура», в рамках которой предлагается включать в репертуар театров произведения о современных героях, сообщается на сайте столичного акимата.

«По поручению акима Астаны Асета Исекешева в ближайшее время нам необходимо принять программу «Елорда мәдениеті – Столичная культура», в которой должна быть отражена в том числе программа развития театрального искусства в Астане, дальнейшее продвижение культурных брендов столицы и новые тенденции, максимальное использование творческого потенциала известных казахстанских режиссеров, драматургов, сценографов», — сказал заместитель акима города Ермек Аманшаев на встрече с директорами и художественными руководителями столичных театров в среду.

Замакима также отметил важность реализации творческих проектов в рамках программы «Рухани жаңғыру» (статья президента РК Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» — «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» – КазТАГ), в частности необходимость отражения театральными организациями в своем творческом репертуаре важных тем и тенденций программы.

«Глава государства подчеркивает важность создания образов наших современников, которые активно участвуют в развитии, гармонизации современного казахстанского общества, в строительстве и процветании столицы. И произведения о современных героях, проповедующих и двигающих в обществе позитивные, гуманные, деловые и патриотические ценности, должны войти в текущие репертуары столичных очагов культуры», — сказал Е.Аманшаев, говоря о роли столичных театров в реализации программы «Елорда мәдениеті – Столичная культура».

Во время встречи были обсуждены вопросы текущего состояния столичных театров, репертуарной политики, материально-технической базы, уровень узнаваемости ведущих театров столицы. Также была озвучена идея о создании городского художественного совета, на заседаниях которого будет обсуждаться и отслеживаться репертуарный план, тенденции развития театрального искусства.