Занимающуюся обеспечением безопасности информпространства службу передали из МИК в КНБ

Алматы. 2 августа. КазТАГ – Занимающуюся обеспечением безопасности информационного пространства Государственную техническую службу передали из министерства информации и коммуникаций РК в КНБ. Соответствующее постановление правительства РК от 27 июля 2017 года «О некоторых вопросах государственной технической службы» опубликовано на портале информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Адилет».

«Переименовать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная техническая служба» министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная техническая служба» комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в тексте документа.

Также правительство постановило определить комитет национальной безопасности уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью государственного управления в отношении предприятия.

В связи с этим министерству информации и коммуникаций совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов РК поручено в установленном законодательством порядке обеспечить передачу в комитет национальной безопасности оборудования для реализации проектов централизованного управления сетями телекоммуникаций, единого шлюза доступа к интернету, службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра мониторинга информационных систем.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.