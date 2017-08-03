Следствие по еще одному уголовному делу депутата Кощанова ведут в Астане

Уральск. 3 августа. КазТАГ – Следствие по еще одному уголовному делу депутата Кощанова ведет нацбюро по противодействию коррупции, сообщил корреспондент КазТАГ.

«В настоящее время К.Кощанов проходит подозреваемым по еще одному уголовному делу, я не могу сказать, по какому, так как следствие ведет национальное бюро по противодействию коррупции в Астане. Там же находится и депутат под домашним арестом, дает показания. Буквально на прошлой неделе сотрудник управления дознания ДВД выехал в столицу ознакомить его с обвинительным актом, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения по уголовному делу о ДТП и передаче его в суд», — сказал заместитель прокурора ЗКО Александр Цуранков на брифинге.

По его словам, досудебное расследование по факту ДТП, в котором погибли два человека, где фигурирует депутат, только на днях подошло к концу и в скором времени должно поступить в суд.

Напомним, 29 марта 2017 года на ул. Жангир хана при выезде из Уральска в сторону нового моста через Урал водитель внедорожника Тoyota Land Cruiser 200, не уступив дорогу, врезался в автомашину Lada Priora, а затем столкнулся с автомобилем Аudi В4. От полученных травм в реанимации погибли 22-летний водитель Lada и его 63-летняя бабушка — оба уроженцы пос. Большой Чаган Зеленовского района.

Как выяснилось, за рулем внедорожника находился депутат маслихата ЗКО, генеральный директор строительной фирмы «Болашак-Т» К. Кощанов.