Подозреваемые в двойном убийстве в Темиртау задержаны в России

Караганда. 3 августа. КазТАГ – Подозреваемые в убийстве двух жителей Темиртау Карагандинской области задержаны в городе Уфа Российской Федерации, сообщили в пресс-служба ДВД Карагандинской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области совместно сотрудниками Уфимского линейного управления МВД России на транспорте были установлены подозреваемые – в поезде, следовавшем по маршруту «Новосибирск-Белгород», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров в четверг.

Подозреваемые были задержаны на станции Уфа. Они признались, что 28 июля из-за неприязненных отношений убили двух жителей города Темиртау.

В настоящий момент решается вопрос об их экстрадиции в Казахстан.