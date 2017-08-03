Подозреваемые в двойном убийстве в Темиртау задержаны в России

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Караганда. 3 августа. КазТАГ – Подозреваемые в убийстве двух жителей Темиртау Карагандинской области задержаны в городе Уфа Российской Федерации, сообщили в пресс-служба ДВД Карагандинской области.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области совместно сотрудниками Уфимского линейного управления МВД России на транспорте были установлены подозреваемые – в поезде, следовавшем по маршруту «Новосибирск-Белгород», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров в четверг.
Подозреваемые были задержаны на станции Уфа. Они признались, что 28 июля из-за неприязненных отношений убили двух жителей города Темиртау.
В настоящий момент решается вопрос об их экстрадиции в Казахстан.
Как сообщалось, в Темиртау расстреляли двух мужчин. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.99 ч.2 УК РК (убийство). Сотрудниками управления криминальной полиции были установлены подозреваемые в совершении преступления – это двое жителей Темиртау 1986 года рождения. Их местонахождение устанавливалось.
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