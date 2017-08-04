Курорт «Ак-Булак» станет новой игорной зоной в Казахстане

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Астана. 4 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров. Курорт «Ак-Булак» станет новой игорной зоной в Казахстане, сообщил ответственный секретарь министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев.
«Расширение игорной зоны в Алматинской области путем включения в нее территории международного туристского центра «Ак-Булак» в Алатауском сельском округе Талгарского района. На базе «Ак-Булак» предполагается организовать туристский кластер, включающий в себя казино и гольф-площадку. В итоге он должен конкурировать с международными курортными зонами. Более того, на наш взгляд, это повлечет за собой существенное увеличение дохода в бюджет за счет роста деловой активности в результате увеличения потока туристов», — сказал К. Уалиев в пятницу на заседании межведомственной комиссии в министерстве юстиции РК.
По данным минюста, законопроект, включающий в себя данные поправки, планируется внести в мажилис парламента в 2018 году.
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