Астана. 4 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Курорт «Ак-Булак» станет новой игорной зоной в Казахстане, сообщил ответственный секретарь министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев.

«Расширение игорной зоны в Алматинской области путем включения в нее территории международного туристского центра «Ак-Булак» в Алатауском сельском округе Талгарского района. На базе «Ак-Булак» предполагается организовать туристский кластер, включающий в себя казино и гольф-площадку. В итоге он должен конкурировать с международными курортными зонами. Более того, на наш взгляд, это повлечет за собой существенное увеличение дохода в бюджет за счет роста деловой активности в результате увеличения потока туристов», — сказал К. Уалиев в пятницу на заседании межведомственной комиссии в министерстве юстиции РК.