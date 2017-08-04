Обвал тенге не будет резким

Экономика 162 3
Экономист Жарас Ахметов о том, почему разъяснения Нацбанка «никого и нисколько не успокаивают»

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