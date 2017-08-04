Обвал тенге не будет резким 04.08.2017 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 162 3 Экономист Жарас Ахметов о том, почему разъяснения Нацбанка «никого и нисколько не успокаивают» comments powered by HyperComments Похожие материалы: Профессиональные инвесторы назвали обвал облигаций новой экстремальной угрозой для финансовых рынков Курс тенге продержится до президентских выборов в России Кто хочет дестабилизировать курс тенге? «Где прячутся от правосудия братья Рыскалиевы?». «Чего ждать от нового Налогового кодекса». «Радуйтесь, что бензин по 140 тенге: дальше — только повышение» Без кредитования и высоких цен на нефть не будет хорошего экономического роста