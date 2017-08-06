В Алматы из-за порыва водовода временно ограничено движение транспорта в сторону спецЦОНа

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Алматы. 6 августа. КазТАГ – В Алматы из-за порыва водовода временно ограничено движение транспорта в сторону спецЦОНа, сообщили в городском акимате.

«Из-за порыва водовода на участке близ пересечения улиц Момышулы – Акын Сара временно ограниченно движение по направлению к спецЦОНу. Ограничительные меры городские службы ввели в связи с подтоплением дорожного сегмента, вызванного утечкой воды из магистральной трубы диаметром 1000 мм», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, часть шоссе, ведущая в сторону города, функционирует в обычном режиме.

По предварительным данным, причина возникновения нештатной ситуации – изношенность водовода, эксплуатируемого с 1980 года. Как пояснили в ГКП «Холдинг Алматы су», проблемный сегмент водопровода был заменен в течение нескольких часов.

Между тем открытие движения для автотранспорта ожидается только после проведения гидравлических испытаний водовода и полного восстановления покрытия проезжей части.

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