Совбез ООН расширил санкции против КНДР в связи с запусками ракет

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Совет безопасности ООН одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР, сообщает Русская служба ВВС.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

Кроме того, страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, выполнение ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, втрое.

Напомним, КНДР в июле провела два испытания, заявив, что теперь вся территория США находится в зоне поражения северокорейских ракет. В то же время эксперты отмечают, что ракеты КНДР по большей части не могут точно попадать в цель.

США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР. Президент США Дональд Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима, а госдепартамент США призвал ужесточить санкции ООН против КНДР.