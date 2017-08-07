Алматы. 7 августа. КазТАГ – «Астана» завершила на первом месте второй круг чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент агентства.

В перенесенном матче 22-го тура столичные футболисты на своем поле выиграли у шымкентского «Ордабасы» — 1:0. Решающий мяч перед самым финальным свистком провел Асхат Тагыберген.

Благодаря этой победе «Астана» набрала 54 очка и закрепила лидерство в премьер-лиге. Идущий на втором месте «Кайрат» отстает от астанчан на 7 очков. В свою очередь «Ордабасы» расположился на третьей строчке. В активе шымкентского клуба 41 балл.

Матчами 23-го тура, которые пройдут в три дня с 11 по 13 августа, начнется третий круг чемпионата.