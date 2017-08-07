«Астана» завершила на первом месте второй круг чемпионата Казахстана по футболу

Новости 80 1

Алматы. 7 августа. КазТАГ – «Астана» завершила на первом месте второй круг чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент агентства.

В перенесенном матче 22-го тура столичные футболисты на своем поле выиграли у шымкентского «Ордабасы» — 1:0. Решающий мяч перед самым финальным свистком провел Асхат Тагыберген.

Благодаря этой победе «Астана» набрала 54 очка и закрепила лидерство в премьер-лиге. Идущий на втором месте «Кайрат» отстает от астанчан на 7 очков. В свою очередь «Ордабасы» расположился на третьей строчке. В активе шымкентского клуба 41 балл.

Матчами 23-го тура, которые пройдут в три дня с 11 по 13 августа, начнется третий круг чемпионата.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Футболисты «Астаны» квалифицировались в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  2. Футболисты «Астаны» квалифицировались в третий раунд Лиги чемпионов по футболу
  3. Казахстанские военнослужащие вошли в тройку лучших на первом этапе конкурса «Десантный взвод» в КНР
  4. В Казахстане проходит второй этап миротворческих учений «Степной орел-2017»
  5. Еще полшага футбольной «Астаны» к Лиге чемпионов, казахская борьба в эпицентре конфликта, первый за четверть века полуфинал волейболистов Казахстана на первенстве Азии и финиш чемпионата мира по водным видам спорта

Новости партнеров

Загрузка...