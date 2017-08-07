Назарбаев поручил правительству учитывать влияние внешних шоков на казахстанскую экономику

Астана. 7 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, в ходе встречи главе государства был представлен отчет о деятельности правительства по итогам 7 мес. текущего года.

Н. Назарбаев поручил продолжить реализацию поставленных перед правительством и акимами задач, подчеркнув при этом важность сохранения положительной динамики и освоения выделенных средств. Он также обратил внимание, что следует учитывать внешние шоки.

«Я считаю, что правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем, до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать», — сказал глава государства.

Президент отметил положительную динамику экономических показателей развития страны и подчеркнул важность дальнейшей реализации государственных и отраслевых программ.

«Вами был совершен объезд нескольких регионов страны. В целом наблюдается стабильная ситуация. Впереди кампания по уборке урожая. Необходимо провести ее на должном уровне», — распорядился он.

Также глава государства был проинформирован о ходе экономического развития по итогам 7 мес. и промежуточных итогах реализации программ.

«Показатели в сфере производства превысили отметку в 100% во всех регионах страны, за исключением Кызылординской и Мангистауской областей, где снизился уровень добычи нефти. В настоящее время мы ведем работу с этими регионами по задействованию новых резервных источников», — доложил Б.Сагинтаев.

Он также представил отчет по реализации программы индустриализации, в рамках которой по итогам первого квартала был запущен 31 проект. По информации Б.Сагинтаева, в ближайшее время планируется завершить еще 100 проектов с созданием 10 тыс. рабочих мест.

Кроме того, Б.Сагинтаев доложил о результатах выполнения программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер». Также президенту Казахстана были представлены отчет о реализации программ в сельском хозяйстве и информация по кредитованию экономики страны.