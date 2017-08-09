Казахстан подтвердил готовность в полной мере соблюдать соглашение с ОПЕК+ по нефтедобыче

Алматы. 9 августа. КазТАГ – Казахстан, ОАЭ, Ирак и Малайзия готовы в полной мере соблюдать соглашение с ОПЕК+ по нефтедобыче, говорится в заявлении ОПЕК.

Как сообщается, в Абу-Даби прошло заседание совместного технического комитета ОПЕК и стран, не входящих в картель, на котором обсуждалось выполнение соглашения о сокращении добычи нефти. При этом напоминается, что на предыдущем министерском заседании комитета ОПЕК по мониторингу в Санкт-Петербурге, техническому комитету было поручено провести дополнительные совещания с некоторыми странами-участницами стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в организацию, с целью ускорить перебалансирование глобального нефтяного рынка в интересах производителей и потребителей.

«Соответственно, были проведены встречи с целью дальнейшей оценки ситуации на нефтяном рынке с ОАЭ, Ираком, Казахстаном и Малайзией, которые представили свои перспективы и данные по уровню добычи. (…) ОАЭ, Ирак, Казахстан и Малайзия выразили полную поддержку существующему механизму мониторинга и их готовность в полной мере сотрудничать с техническим комитетом и комитетом по сотрудничеству в предстоящие месяцы, чтобы достичь полного соответствия соглашению», — говорится в заявлении.

Выводы этого внеочередного совещания будут дополнительно обсуждены на 7-м заседании комитета, которое должно состояться 21 августа в Вене.

Как сообщалось ранее, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи может прекратить действие в марте 2018 г. В частности, аналитики заявляли, что Россия, скорее всего, не пойдет на продление срока сокращения добычи нефти, так как нефтяники за последние годы вложили существенный объем инвестиций в новые проекты, что должно было обеспечить рост добычи еще как минимум до конца 2019 года, поэтому они намерены реализовать существующий потенциал роста и не хотят пускать конкурентов на рынки, где они работают.

Также аналитики считают, что достичь соглашения в этот раз будет сложнее. В частности, это связано с недостаточным темпом сокращения товарных запасов, накопившихся в нефтехранилищах и танкерах по всему миру. Кроме, того, по их мнению, сделка может сорваться из-за Ливии, Ирака и Казахстана, которые фактически не выполняют условия. Больше всех в продлении соглашения и поддержании нефтяных цен сейчас заинтересована Саудовская Аравия.

Эксперты отмечают, что решение о продлении сделки, скорее всего, будет принято из-за избытка нефти на мировом рынке. Так, предложение в следующем году может увеличиться на 1,9 млн баррелей в сутки, при более низком росте спроса – на 1,2 млн баррелей в сутки. Поэтому сроки соглашения будут продлены до конца 2018 года. При этом указывается, что странам ОПЕК+ возможно удастся выработать новые условия сделки, при которых требования к сокращению добычи были бы смягчены, но при этом участники соглашения сохранили бы внешнюю приверженность соглашению. Выход же сторон из соглашения в марте и переход к политике неограниченного роста объемов может привести к новому падению цен на нефть. Такая возможность, по мнению аналитиков, сохраняется, в том числе из-за роста объемов добычи сланцевой нефти в США и восстановления извлечения нефти в Нигерии и Ливии.

Напомним, в конце 2016 года члены картеля и 11 независимых стран-экспортеров договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Это было сделано для восстановления цены нефти и баланса спроса и предложения на рынке. Россия взяла обязательство уменьшить объем извлечения нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, а Казахстан – на 20 тыс. баррелей. Позднее сделка была продлена до конца марта 2018 года.

На последнем заседании мониторингового комитета, которое проходило в Санкт-Петербурге в июле, участникам альянса рекомендовали рассмотреть вопрос о продлении сделки после марта 2018 года как один из вариантов мер по стабилизации рынка. Срок, на который можно было бы пролонгировать сделку, назван не был.