Международные резервы Казахстана в июле сократились на 1,5% до $90,79 млрд

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Алматы. 9 августа. КазТАГ – Международные резервы Казахстана в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на 1,52%, с начала года – увеличились на 0,05%, составив $90,791 млрд. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка РК в среду.

Согласно представленным данным, валовые международные резервы Казахстана в июле увеличились на 9,67% (в январе-июле – на 11,46%) до $32,913 млрд, в том числе чистые международные резервы – на 9,82% (+11,7%) до $32,39 млрд.

Активы Национального фонда составили $57,878 млрд, уменьшившись на 6,92% (-5,46%). Активы в СКВ составили $21,474 млрд, продемонстрировав за месяц рост на 13,87% (с начала года – увеличение на 7,84%). Активы в золоте увеличились на 2,56% (+18,95%) до $11,439 млрд.

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