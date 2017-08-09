В Караганде выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных денежных купюр номиналом Т2 тыс.

Караганда. 9 августа. КазТАГ – В Караганде выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных денежных купюр, передает корреспондент агентства.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий департаментом государственных доходов (ДГД) Карагандинской области было установлено лицо, которое, по предварительной информации, осуществлял изготовление и сбыт поддельных банкнот Национального банка РК», — сказали в пресс-службе ДГД региона в среду.

Так, 28 июля в ходе осмотра квартиры в мкр. «Степной-2» были обнаружены и изъяты банкноты номиналом Т2 тыс. с признаками подделки в большом количестве, струйный принтер, ноутбук, лак золотистого и серебристого цвета, 10 картриджей, валик с емкостью, пищевая пленка, линейки, канцелярские ножи, упаковка чистой бумаги формата А4, крахмал, а также пластиковая бутылка с разбавленным крахмалом.

В настоящее время устанавливаются места сбыта поддельных купюр, ведется досудебное расследование.