Жертвами землетрясения в Китае стали 12 человек, более 175 пострадали

Алматы. 9 августа. КазТАГ – По меньшей мере 12 человек погибли и 175 пострадали в результате произошедшего во вторник вечером землетрясения в уезде Цзючжайгоу провинции Сычуань в Юго-Западном Китае, сообщает ТАСС.

Сообщается, что среди погибших – 6 туристов. Более 30 тыс. туристов эвакуированы из уезда Цзючжайгоу.

Власти продолжают поисково-спасательную операцию, всего в районе бедствия проживают около 210 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 21.19 по местному времени, затем последовало более 770 повторных ударов.

Между тем по данным казахстанских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 6,8. В Алматы подземные толчки ощущались с силой 4 балла. По данным ДЧС города, повреждений и разрушений не выявлено, данных о пострадавших нет.