Ставки акцизов на алкоголь и табачную продукцию в ЕАЭС хотят привязать к курсу евро

Алматы. 9 августа. КазТАГ — Ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) хотят привязать к курсу евро, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК одобрила проект распоряжения совета ЕЭК, которым будут определены некоторые положения соглашений, регулирующих принципы ведения налоговой политики государств-членов ЕАЭС в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию», — говорится в распространенном сообщении.

«В частности, предлагается наделить совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также диапазонов отклонений от них. Расчет индикативных ставок будет вестись с учетом курса евро к соответствующей национальной валюте государства союза, применяемого при бюджетном планировании на очередной календарный год», — поясняется в сообщении.

Предполагается, что будет применяться пакетный принцип – соглашения, регулирующие принципы ведения налоговой политики государств-членов ЕАЭС в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию, должны вступить в силу одновременно с соглашением о регулировании алкогольного рынка в рамках союза.

Индикативные ставки и диапазоны отклонения будут утверждаться каждые 5 лет сроком на 1 год начиная с 2022 года.

«Принятие соглашений станет важным шагом на пути к созданию единого рынка алкогольной и табачной продукции в ЕАЭС через гармонизацию ставок акцизов», — подчеркнули в ЕЭК.

Кроме того, коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение направить на внутригосударственное согласование проект соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Документ, подготовленный рабочей группой комиссии, направлен в правительства стран союза. В дальнейшем, после одобрения советом ЕЭК, соглашение будет предложено для принятия и подписания главами правительств государств-членов.

Предполагается, что оно будет подписано до конца 2017 года.