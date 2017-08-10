Близ Алматы упал самолет академии гражданской авиации; погибли 2 человека

Астана. 10 августа. КазТАГ – Самолет академии гражданской авиации потерпел крушение во время учебного полета близ Алматы; погибли 2 человека, сообщил комитет гражданской авиации.

«По первоначальным данным, сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Технам 2002» упал на удалении 2 км от аэродрома Азем. 2 человека погибли (пилот-инструктор, курсант)», — говорится в сообщении комитета в Facebook в четверг.

Как уточняется, воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится на удаление 43 км от Алматы.