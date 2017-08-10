В Кыргызстане к длительным срокам приговорили 3-х членов ИГ

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Трое членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ) осуждены в Кыргызстане на длительные сроки, сообщает КирТАГ со ссылкой на ГКНБ КР.

«Решением коллегии Баткенского областного суда вынесено решение в отношении троих членов МТО (международной террористической организации) «ИГ» (Исламское государство), ранее задержанные органами ГКНБ», — говорится в сообщении.

Так, подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.27-168 (приготовление к разбою), ст.375 (наемничество), ст.241 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов и ВВ), ст.346 (незаконное пересечение госграницы), ст.350 (подделка, сбыт или использование поддельных документов) и ст.299 (возбуждение национальной, расовой, религиозной и иной вражды) и осуждены на сроки от 12 до 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима.