Мировые цены на нефть повысились

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Цены на нефть по итогам торгов в среду на ведущих нефтяных биржах повысились. Такие данные опубликованы на сайтах сырьевых бирж Лондона и Нью-Йорка.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $52,7 (+0,56)/барр.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $49,56 (+0,39)/барр.