Пентагон подготовил план бомбардировок 20 объектов КНДР

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Министерство обороны США разработало план упреждающего удара по примерно двум десяткам военным объектам КНДР с применением бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил в среду американский телеканал NBC.

«По сведениям его источников из числа военных, использование указанных военных самолетов является ключевым элементом плана. На авиабазе Андерсен на тихоокеанском острове Гуам находятся шесть этих машин. С конца мая бомбардировщики были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение такого удара. Последний состоялся 7 августа», — отмечается в сообщении агентства.

По сведениям телеканала, в Пентагоне полагают, что если США действительно попытаются нанести удар по КНДР, то в операции будут применены спутники, беспилотные летательные аппараты, истребители и самолеты-разведчики. Приоритетными целями станут около двух десятков площадок для запуска ракет, испытательных комплексов и вспомогательных зданий.

«По словам источников NBC, американская разведка уверена, что обладает точной информацией о расположении указанных объектов, часть данных была получены при анализе информации о недавних ракетных испытаниях КНДР. У Пентагона есть иные планы на этот случай», — говорится в информации.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что командование Корейской народной армии (КНА) в середине августа завершит работу над планом превентивного удара по району тихоокеанского острова Гуам, где расположены американские военные базы, в том числе по авиабазе Андерсен. Он предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12». Отмечается, что они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тыс. км, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению КНДР, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.