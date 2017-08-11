Объем промпроизводства в Казахстане в январе-июле увеличился на 7,7%

Астана. 11 августа. КазТАГ – Объем промышленного производства в Казахстане в январе-июле 2017 года увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, показатели в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров увеличились на 9,5%, в обрабатывающей промышленности — на 6,3%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 5,1%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов показатель снизился на 0,4%.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в январе-июле этого года составила 49,9 млн тонн (выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9%), медных руд — 56,9 млн тонн (+32,9%). Выпуск бензина составил 1,9 млн тонн (+4,2%), газойля — 2,7 млн тонн (-0,5%). Производство плоского проката достигло 1,7 млн тонн (+1,8%), рафинированной меди — 0,2 млн тонн (+5,7%), портландцемента — 5,3 млн тонн (+2,3%), электроэнергии — 59,1 млрд кВтч (+10,7%), муки – 2,3 млн тонн (+8,3%).

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах Казахстана.