Зарплата сотрудников казахстанских ЦОНов ниже средней по стране, посетовал министр

Астана. 11 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Зарплата сотрудников центров обслуживания населения (ЦОН) ниже средней по стране, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

«Зарплата у сотрудников ЦОНов не такая высокая, как может показаться. Она ниже средней по стране, к сожалению. Этим вопросом мы тоже занимаемся. Я надеюсь, этот вопрос будет решен на уровне правительства. А между тем госкорпорация («Правительство для граждан» — КазТАГ) сейчас работает с 9 утра до 8 вечера. В Европе они работают с 9.00 до 17.00 или до 18.00. Многие из них не принимают большинство документов», — сказал Д. Абаев на брифинге в пятницу.

По данным ГК «Правительство для граждан», в Казахстане сейчас функционируют 350 фронт-офисов и более 630 бэк-офисов госкорпорации, в которых работают около 22 тыс. сотрудников. В 2016 году госкорпорацией оказано более 37 млн услуг, из них 24,5 млн — в электронном формате.

Напомним, согласно статданным, среднемесячная заработная плата в Казахстане во II квартале 2017 года составила Т149 951. Среднемесячная номинальная зарплата в июне, по оценке, составила Т143 822.