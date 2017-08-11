Астана. 11 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Единый номер 1414 будет у call-центров всех госорганов в Казахстане, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев

«Мы хотим, чтобы народ не сидел у телефона и вспоминал, какой телефон доверия у генпрокуратуры или МВД… Нужно будет позвонить на один номер — 1414, операторы которого в зависимости от вопросов населения будут сами перенаправлять в call-центры генпрокуратуры, МВД, минздрава и т.д. Должен быть один номер», — сказал Д. Абаев на брифинге в госкорпорации «Правительство для граждан» в пятницу.

«Мы сейчас ведем работу, до конца текущего года ожидается результат. Надеемся, что со следующего года перейдем на единый номер», — добавил он.

В планы ведомства также входит модернизация единого контакт-центра 1414.

«Все дело в том, что мы теряем людей. До 10% людей не дожидаются и скидывают телефон. Мы знаем, что допустимое время ожидания не должно превышать 30 секунд, сейчас ожидание доходит до 40 секунд», — отметил глава МИК.