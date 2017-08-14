Трое граждан стран ЦА задержаны в Москве за подготовку серии терактов

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в Москве, сообщается на сайте ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках г.Москвы с использованием «террористов-смертников» и взрывных устройств большой мощности», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в результате спецоперации задержаны члены террористической группы, среди которых: куратор подготовки преступления – эмиссар международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», специалист по изготовлению взрывных устройств и два «террориста — смертника».

Кроме того, в Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

«В ходе первичных следственных и оперативных действий установлено, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО «Исламское государство», в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т.М. и Ширинджонов А.М. – руководитель школы подрывников ИГ», — сообщает ФСБ России.

По ее данным, террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона.