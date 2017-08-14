Назарбаев и Путин обсудили график предстоящих встреч

Астана. 14 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.