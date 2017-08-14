В ЕАЭС обсуждают обеспечение равного доступа к морским портам для всех стран-участниц союза

Астана. 14 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Необходимо создать равный доступ к морским портам для всех участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), указал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Учитывая, что не у всех стран-партнеров имеется прямой выход в мировой океан, перевозки одним видом транспорта не подходят грузополучателям по причине высокой цены доставки товаров, в этой связи необходимо создать равный доступ к морским портам – вне зависимости от принадлежности экспортеров к тому или иному государству-члену ЕАЭС. В узком составе мы уже обсудили этот вопрос и в ближайшее время должно быть принято положительное решение», — сказал Б. Сагинтаев на заседании Евразийского межправительственного совета в понедельник.

Напомним, в Астане проходит встреча глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза. В ходе заседания члены межправительственного совета рассматривают актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС.

В частности, будет обсуждено заключение временного соглашения для создания зоны свободной торговли с Ираном, а также договор о пенсионном обеспечении трудящихся, направленный на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС.