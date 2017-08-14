Договор о пенсионном обеспечении обсужден в узком формате на межправсовете ЕАЭС в Астане

Астана. 14 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Вопросы рынка трудовых ресурсов и пенсионного обеспечения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут решены в ближайшее время, сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Не до конца у нас решены вопросы общего рынка трудовых ресурсов. Договор о пенсионном обеспечении также мы сейчас в узком формате обсудили. На наднациональном уровне у нас появляются барьеры в части признания квалификации, это касалось вопроса водительских удостоверений, также сейчас было обсуждение. Я думаю, что с учетом мнений, которые были высказаны, принятие решения уже в ближайшее время будет», — сказал Б. Сагинтаев на заседании Евразийского межправительственного совета в понедельник.

В ходе заседания члены межправсовета рассмотрели также другие актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС. Особое внимание было уделено вопросам подготовки основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС, механизма прослеживаемости товаров, использования торговых площадок в электроэнергетике.