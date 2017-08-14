В качестве председателя ЕАЭС Россия будет решать стратегические задачи на будущее – Медведев

Астана. 14 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер . Председательствуя в ЕАЭС в 2018 году, Россия будет уделять внимание не только текущим вопросам, но и решению стратегических задач на будущее, отметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«В следующем году Россия принимает на себя функции председателя в ЕАЭС. Мы приоритеты для себя определяем. (…) Планируем уделить внимание как текущим темам, включая пресловутые изъятия и ограничения, так и стратегическим задачам на будущее. Таким направлениям, как поддержка экспорта, инвестиционный климат, трудовые стандарты, инновационная повестка дня и взаимодействия с партнерами», — сказал Д. Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в понедельник.

Он также подчеркнул, что необходимо укреплять сотрудничество ЕАЭС и других интеграционных объединений, в том числе – СНГ.

Кроме того, Д. Медведев отметил необходимость вести активные переговоры по созданию зон свободной торговли с третьими странами.