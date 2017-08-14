Медведев призвал совершенствовать цифровое пространство Евразийского союза

Астана. 14 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал совершенствовать цифровое пространство в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«На повестке дня новые перспективные направления интеграции. В частности — создание единого цифрового пространства союза. Электронные технологии действительно проникают во все сферы жизни. Мы активно занимаемся, я имею в виду Россию, на национальном уровне этим вопросом. В июле я утвердил программу по цифровой экономике в нашей стране до 2024 года, однако мы отлично понимаем, что если мы создаем такое единое цифровое пространство, оно требуется не в масштабах одного государства, а в масштабах всего Евразийского союза», — сказал Д.Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в понедельник.

«Цифровая повестка связана с прослеживанием товаров. Такой механизм нам необходим. Очевидно, что прослеживаемость должна быть общей и должна распространяться на все виды деловой активности», — подчеркнул он.

Глава российского правительства выразил надежду на завершение внутригосударственных процедур по соглашению о создании механизма прослеживаемости товаров.