В минздраве РК назвали время приезда «скорой» к пациентам в зависимости от категории

Астана. 16 августа. КазТАГ – Вступил в силу приказ министра здравоохранения РК об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи в Казахстане, который предполагает дифференцированный подход к оказанию неотложной медпомощи населению, сообщила пресс-служба минздрава.

Так, согласно распространенному в среду пресс-релизу, по категориям срочности вызова оптимизированы и сгруппированы по симптомам (синдромам). Вызов 1 категорий: состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, требует немедленной медицинской помощи. Время прибытия бригады скорой помощи по данной категории – до 10 минут. 2 категория: состояние пациента без оказания медицинской помощи представляет потенциальную угрозу жизни. Время прибытия бригады – до 15 минут. 3 категория: состояние пациента без оказания медицинской помощи представляет потенциальную угрозу для здоровья. Время прибытия бригады по данной категории – до 30 минут. 4 категория: состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного. Время прибытия бригады – до 60 минут.

«Первые 3 категории будут обслуживаться на уровне станции скорой медицинской помощи, 4 категория – на уровне отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках, то есть центры неотложной помощи при поликлиниках будут принимать вызовы 24 часа в сутки», — отметили в минздраве.

В ведомстве добавили, что новшество направлено на снижение догоспитальной летальности путем оказания экстренной помощи в 3 этапа: оказание первой помощи пострадавшему до приезда бригады скорой медицинской помощи; оказание скорой медпомощи фельдшерскими/врачебными бригадами; оказание медицинской помощи на уровне приемных отделений стационаров.

Согласно новому приказу первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи может оказываться лицами без медицинского образования: сотрудниками полиции, патрульной службы, образования, транспорта, промышленных предприятий, социальной сферы и др.

Кроме того, вводится новый формат деятельности приемных отделений стационаров с усилением триаж-сортировки пациентов и готовностью принятия пациентов с любой формой патологии.

«В условиях приемных отделений будет введена новая врачебная специальность – врач приемного отделения (emergency doctor) для своевременного оказания экстренной медицинской помощи и в случае необходимости – проведения начальных реанимационных и иных мероприятий до стабилизации состояния пациентов», — отметили в минздраве.

Таким образом за счет распределения ресурсов пациент получит своевременную и качественную медицинскую помощь, медицинская организация – более эффективное и рациональное использование кадровых ресурсов и лечебно-диагностического оборудования, а государство – снижение уровня догоспитальной смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, заключили в минздраве.

Как сообщала ранее вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, вызовы скорой неотложной помощи в Казахстане разделят на четыре категории, из них три касаются потенциальных и непосредственных угроз для жизни и здоровья, а одна – хронических больных. По ее словам, анализ показал, что когда машины скорой помощи выезжают к пациентам с хроническими заболеваниями, то могут опоздать к пациентам, у которых возникает непосредственно угроза для жизни. В связи с этим было решено по тем пациентам, которые наблюдаются у врачей, переадресовывать их вызовы в существующие при поликлиниках центры неотложной медицинской помощи.