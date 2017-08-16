Меморандумы о сотрудничестве подписаны между АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «KTZ Express» и Nippon Express Co., Ltd

15 августа текущего года в Астане вице-президент по развитию АО «НК «Қазақстан темір жолы» Арман Султанов провел переговоры с председателем правления международной транспортно-логистической компании Nippon Express Co., Ltd. Сугиямой Тацуо.

Стороны обсудили вопросы организации контейнерных перевозок между странами евразийского континента через территорию Казахстана.

В ходе встречи А.Султанов проинформировал собеседников о транспортно-логистических возможностях Казахстана, а также одного из ключевых пунктов консолидации грузов из стран Юго- Восточной Азии — китайского порта Ляньюньган.

По словам вице-президента Компании, на казахстанской территории обеспечивается весь комплекс услуг по перевозке грузов в организованных контейнерных поездах в наиболее кратчайшие сроки.

«Мы можем производить перегруз, оформление и обработку грузов на сухом порту СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», что позволяет значительно сократить время осуществления приграничных операций и повысить скорость следования контейнерных поездов»,- сказал А.Султанов.

Стороны отметили необходимость взаимодействия с целью привлечения дополнительных объемов грузов, перевозимых в контейнерах, из Китая, Японии, Кореи в страны Европы, Центральной Азии, Кавказа через территорию Казахстана.

На переговорах подчеркнута важность сотрудничества для привлечения инвестиций в развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», как регионального хаба — центра консолидации и дистрибуции товарных потоков, составляющего основу евразийской транспортной системы.

Напомним, переговоры состоялись в рамках договоренностей, достигнутых в апреле текущего года в Токио в ходе семинара на тему «Развитие транзитных контейнерных поездов из Японии в направлении Европы через Китай и Казахстан», организованного представителями логистического блока группы компаний АО «НК «ҚТЖ» при поддержке посольства Казахстана в Японии.

По итогам встречи в Астане подписаны Меморандумы о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «KTZ Express» и Nippon Express Co., Ltd.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»