Казахстанский тяжелоатлет Арли Чонтей стал бронзовым призером летней Универсиады в китайском Тайбэе

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Алматы. 20 августа. КазТАГ – Казахстанский тяжелоатлет Арли Чонтей стал бронзовым призером летней Универсиады в китайском Тайбэе, передает корреспондент агентства.

Чонтей выступал в весовой категории до 56 кк. В сумме поднял 258 кг (в рывке 115 и толчке 143), что позволило ему занять третье место. 

В этом весе «золото» взял северокорейский тяжелоатлет Ом Юн Чхоль – 294 кг (129+165), «серебро» – доминиканец Луис Альберто Гарсия – 263 (119+144).

Всемирная летняя Универсиада стартовала в Тайбэе 19 августа и завершится 30-го августа. Студенческо-молодежные спортивные соревнования проводятся по 22 видам спорта.

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