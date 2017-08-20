Алматы. 20 августа. КазТАГ – Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов завоевал пояс чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, передает корреспондент агентства.

Это стало возможно благодаря досрочной победе над американским боксером Кертисом Хиллом-младшим. Ахмедов нокаутировал соперника в четвертом раунде. Сам бой проходил в США и должен был включать в себя девять раундов.

Для казахстанского боксера, выступающего в полутяжелом весе, этот поединок стал восьмым на профессиональном ринге. В его активе восемь побед, и шесть из них нокаутом.

Также на счету Али Ахмедова имеется чемпионский титул NABF (Боксерская Федерация Северной Америки), входящий в систему поясов WBC.