Назарбаев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией на Кубани

Астана. 26 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей при падении автобуса в Черное море в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба главы государства.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», — говорится в телеграмме, текст которой приводится на сайте Акорды в субботу.

Как сообщали СМИ, утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море, в результате ДТП погибли 17 человек – жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Один рабочий числится пропавшим без вести. Также известно, что в результате происшествия пострадали 33 человека. В субботу в Краснодарском крае объявлен траур.