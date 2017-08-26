Назначен новый премьер-министр Кыргызстана

Алматы. 26 августа. КазТАГ – Сапар Исаков назначен премьер-министром Кыргызской Республики, сообщила пресс-служба президента КР.

«Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев (…) 26 августа подписал указ о назначении Исакова Сапара Джумакадыровича премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Кыргызстана в субботу.

Кроме того, А.Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства.

Ранее депутаты жогорку кенеша на внеочередном заседании парламента большинством голосов одобрили кандидатуру 40-летнего руководителя аппарата президента Сапара Исакова на должность премьер-министра страны.

С.Исаев ранее занимал должность руководителя аппарата главы государства.

Также в пятницу парламент избрал новый состав правительства.

Напомним, бывший премьер КР Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в связи с его регистрацией в качестве кандидата на пост президента Кыргызстана.