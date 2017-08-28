Совместное заседание палат парламента Казахстана назначено на 4 сентября

Новости 99 0

Астана. 28 августа. КазТАГ – Председатель мажилиса парламента РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента на 4 сентября, сообщила пресс-служба мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 4 сентября 2017 года в 11 часов в городе Астане», — говорится в распоряжении, распространенном пресс-службой мажилиса в понедельник.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Казахстан и Беларусь обсудили совместное использование экспериментального комплекса на базе казахстанского Токамака
  2. Назначены послы Казахстана в Исландии, Ирландии и Албании
  3. «Два года Байбека». «Рейтинг политдолгожителей Казахстана: депутаты нижней палаты парламента». «Казахстанцы считают, что работают много, а получают мало». «Полицейская реформа: а давайте как в Грузии!»
  4. Редакция уходит в отпуск с 14 августа по 3 сентября 2017 г.
  5. Заседание евразийского межправительственного совета началось в Астане

Новости партнеров

Загрузка...