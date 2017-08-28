Совместное заседание палат парламента Казахстана назначено на 4 сентября

Астана. 28 августа. КазТАГ – Председатель мажилиса парламента РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента на 4 сентября, сообщила пресс-служба мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 4 сентября 2017 года в 11 часов в городе Астане», — говорится в распоряжении, распространенном пресс-службой мажилиса в понедельник.