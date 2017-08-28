США намерены сохранять военное присутствие в Афганистане, пока «Талибан» не начнет переговоры с Кабулом

Алматы. 28 августа. КазТАГ – США посылают движению «Талибан» ясный сигнал о готовности сохранять военное присутствие в Афганистане до тех пор, пока оно не сядет за стол переговоров с властями в Кабуле, сообщает ТАСС.

«Будет существенное изменение нашей стратегии в Афганистане. Все это направлено на то, чтобы послать «Талибану» ясный сигнал: мы оттуда никуда не денемся, мы продолжим воевать заодно с правительством и силами безопасности Афганистана. Нужно, чтобы «Талибан» начал взаимодействовать с афганскими властями в процессе примирения и создания эффективного руководства страной в будущем», — сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Также Р. Тиллерсон назвал несомненным тот факт, что «в последние пару лет «Талибан» продвигался вперед, а афганские силы были неспособны обратить отряды движения вспять».

«Он (Дональд Трамп – КазТАГ) наделил министра (обороны США – КазТАГ) Джеймса Мэттиса широкими полномочиями определять численность (американских – КазТАГ) войск в Афганистане и в свою очередь расширять полномочия командования в области принятия самостоятельных решений», — отметил госсекретарь.

Кроме того, госсекретарь подтвердил, что США перестанут связывать себя крайними сроками и ограничениями численности своих войск в Афганистане, но «будут действовать в зависимости от конкретной обстановки».

Как сообщалось ранее, Д.Трамп принял решение направить в Афганистан дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время в Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.