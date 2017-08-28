В Ираке освободили последний подконтрольный ИГ крупный город

Алматы. 28 августа. КазТАГ – Город Талль-Афар, бывший последним крупным городом, находившимся под контролем боевиков «Исламского государства» (ИГ), полностью освобожден от террористов, пишет РБК.

«В плане города ничего не осталось (захваченным – КазТАГ), идет зачистка. Разве что район Аскари, но за пределами города», — сообщил бригадный генерал и командир армейского подразделения армии Ирака «Найнава» Наджем Аль-Джабири.

Вместе с тем он отметил, что ИГ все еще контролирует населенный пункт Аль-Айадия к северу от Талль-Афара. Иракские военнослужащие намерены освободить его в течение двух дней.

Аль-Джабери подчеркнул, что иностранные наемники ИГ и их семьи сбежали из атакованного города.

Однако он также выразил мнение, что потерпевшие поражение боевики ИГ в Сирии могут вновь вернуться в Ирак. Вместе с тем, он заявил, что террористы не смогут вернуться в Мосул, пока ее жители поддерживают правительство страны.

«Мы оставили связь между силами безопасности и гражданами и между силами безопасности и правительством с другой стороны. Если такая связь сохранится, то ИГ не вернется», — считает генерал.

Талль-Афар расположен в 80 км от Мосула. Операция по его освобождению при поддержке авиационных сил международной коалиции во главе с США началась 20 августа. Ранее, 15 августа, военные Ирака сообщили о начале бомбардировок по окруженным в Талль-Афаре боевикам.